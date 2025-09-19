Qui Como, ecco il probabile undici anti-Fiorentina di Fabregas
Da Tuttomercatoweb.com, ecco un punto sul Como, prossimo avversario della Fiorentina. I lacustri arrivano da uno score di 4 punti in tre partite, una prestazione deluxe alla prima con la Lazio (2-0 in casa) poi una sconfitta a Bologna (1-0) e l'1-1 di lunedì col Genoa. Non c'è tempo per rimuginare sul pareggio casalingo, il Como è chiamato alla trasferta di Firenze. Cesc Fabregas però non potrà contare su Ramon, squalificato: al fianco di Kempf dovrebbe figurare Goldaniga, anche se il neo arrivato Diego Carlos scalpita per il suo debutto (da chiarire le sue condizioni fisiche).
A completare la difesa sui binari laterali Vojvoda e Alex Valle. A salire, invece, Da Cunha non si tocca mentre si rinnova il duello Caqueret-Perrone: il francese sembrerebbe in lieve vantaggio sull'argentino. Nico Paz graviterà sulla trequarti e alla sua destra dovrebbe ritrovare Kuhn dopo l'ottima prestazione con il Grifone, Jesus Rodriguez invece a sinistra. In avanti potrebbe scalzare Douvikas per una maglia da titolare.
