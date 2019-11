QUI CAGLIARI, Il probabile undici di mister Maran

Alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo, il Cagliari di Maran si prepara al lunch match contro la Fiorentina. La formazione rossoblù dovrebbe ricalcare quella capace di vincere una settimana fa a Bergamo: in porta Olsen, in difesa rientrerà Pellegrini a sinistra, con Cacciatore confermato a destra e la coppia Klavan-Pisacane al centro. In mezzo dubbio tra Oliva e Cigarini per il posto da regista, con Nandez e Rog favoriti su Ionita e Castro per fare le mezze ali. Davanti tutto come al solito, con Nainggolan a ispirare Joao Pedro e Simeone.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.