Qui Cagliari, allenamento sotto gli occhi di Giulini. Pavoletti a parte
Seduta di allenamento al CRAI Sport Center per il Cagliari a due giorni dalla sfida dell’Unipol Domus contro la Fiorentina in programma domenica pomeriggio. Sotto gli occhi del presidente Giulini, che ha assistito all’allenamento di questo pomeriggio da bordocampo, la squadra ha svolto inizialmente dei lavori di attivazione tecnico-coordinativa, accompagnati da serie di combinazioni per andare alla conclusione a rete.
A chiudere l’allenamento una sessione dedicata alle palle inattive. Lavoro personalizzato per Leonardo Pavoletti. Domani, sabato 23, la squadra si ritroverà al CRAI Sport Center al mattino, al termine dell’allenamento mister Pisacane incontrerà i media per presentare il match di domenica contro la Fiorentina. L’appuntamento è alle 12.30.
