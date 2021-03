QUI BENEVENTO, Inzaghi pensa a Gaich-Lapadula

Come scrive TMW, il Benevento potrebbe proporre una piccola variazione tattica in vista della fondamentale sfida salvezza con la Fiorentina. Consapevole che nelle ultime settimane la squadra ha prodotto poco sul piano offensivo, Inzaghi sta pensando di schierare per la prima volta in coppia dal 1' gli attaccanti Gaich e Lapadula, pronti a mettere in difficoltà con la loro fisicità la retroguardia viola anche grazie al supporto di un trequartista. Il 4-3-1-2, del resto, è un modulo usato sia nella passata e trionfale stagione di Serie B, sia in alcune fasi di questo torneo. Ulteriori indicazioni potrebbero arrivare alle ore 18, quando il tecnico parlerà in conferenza stampa e darà qualche aggiornamento in più anche sulla questione infermeria. Depaoli non ci sarà, stesso discorso per Letizia, qualche chance in più per Foulon comunque destinato a partire dalla panchina.

Benevento (4-3-1-2): Montipò, Improta, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Viola; Lapadula, Gaich.