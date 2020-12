QUI ATALANTA, Domani al lavoro pensando ai viola

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è rientrata nella notte con un volo Charter in direzione Orio al Serio. Il tecnico ex Genoa ha deciso di lasciare un giorno libero ai propri giocatori, per poi ricominciare a lavorare nella giornata di domani in vista della Fiorentina. Gasperini dovrà valutare le disponibilità di alcuni calciatori, come Miranchuk, fuori da quasi venti giorni per la sua positività al covid, ma anche di Pasalic, che in questo momento soffre di pubalgi a e potrebbe tornare disponibile a fine 2020. Lo riporta Tuttosport.