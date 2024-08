PUSKAS A., Weekend di riposo prima della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il pareggio per 3-3 maturato al Franchi ieri sera, il play-off di Conference League tra Fiorentina e Puskas Akademia si deciderà solamente nella sfida di ritorno che si giocherà in terra magiara. Se però prima della sfida contro gli ungheresi i viola dovranno affrontare il Venezia in campionato, la formazione allenata da Zsolt Hornyák invece sarà libera di concentrare tutte le sue energie fisiche e mentali sui gigliati. La sfida di campionato, valida per la 5° giornata di campionato, contro l'Eto Fc Gyor infatti è stata spostata a mercoledì 4 dicembre.

I gialloneri che in campionato sono in primi a punteggio pieno con 12 punti ottenuti in 4 partite, riprenderanno il loro cammino nell'OTP Bank Liga (massima serie ungherese) solamente domenica primo settembre con la sfida al Paksi.