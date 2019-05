PREZIOSI, Mai più un anno così. La società è...

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post partita: “Non vorrei passare un altro anno così. Mi assumo le mie responsabilità e mi dispiace perché i tifosi hanno sofferto, la mia promessa è quella di non far passare più un anno così. Società in vendita? Io ho sempre detto che se ci fosse qualcuno più capace e che abbia mezzi sufficienti, la società è a disposizione. Questa notizia del presidente del Leeds interessato a comprare il Genoa è sicuramente una bufala, se davvero ci fosse qualcuno interessato noi siamo disposti a sederci a tavolino per parlare. Dispiace che ci sia una rottura sanabile. Siamo arrivati ad un livello che non mi aspettavo. Quel poco che ho fatto in questi anni l’ho sempre fatto in buona fede. Ho la cultura da tifoso e retrocedere sarebbe un dramma”.