PRES. PARMA, Dura sconfitta ma orgoglioso del club

"Dura sconfitta per Il Parma ieri sera, ma sono orgoglioso e grato alla squadra, ai nostri tifosi e alla comunità del Parma": così, attraverso il proprio profilo X, il patron del Parma Kyle Krause, che ha così commentato il ko di ieri della formazione ducale, che ha salutato la Coppa Italia dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Arrivata ai rigori, ma con un doppio vantaggio maturato e dilapidato in 10'.

Tough loss for @1913parmacalcio last night but proud & thankful for the team, our fans, & the Parma community. #FiorentinaParma #CoppaItaliaFrecciarossa https://t.co/842PzXTUR7