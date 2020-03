POZZO, Porte chiuse come l'Aida con la Scala vuota

In una lunga intervista concessa al Gazzettino del Friuli, il patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo si è così espresso su quanto deciso dalla Lega: "Per me è un controsenso giocare a porte chiuse, visto che il calcio è fatto per gli appassionati, in particolar modo per chi assiste allo spettacolo sportivo. È come se si facesse la prima dell'Aida alla Scala di Milano senza spettatori. Sarebbe paradossale". Poi Pozzo commenta le espressioni del presidente Zhang condannandole per la gravità dei termini usati e infine afferma: "Per me il campionato andava sospeso in attesa di sviluppi concreti sulla diffusione del virus e andava fatto già prima".