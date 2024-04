PLZEN, Biglietti esauriti. Il menù VIP con la... fiorentina

FirenzeViola.it

C'è grande entusiasmo a Plzen per l'arrivo della Fiorentina nella giornata di mercoledì. Come riporta il sito ufficiale del club, i biglietti per la partita di giovedì sera sono andati esauriti in pochi minuti e sono stati previsti addirittura dei pacchetti VIP fatti appositamente per la sfida contro la squadra toscana. "Abbiamo preparato per voi un menù tradizionale italiano di quattro portate accompagnato da vini famosi, la sera sarete guidati personalmente dal vicepresidente dell'Associazione dei Sommelier della Repubblica Ceca, Zlatko Míčka", riporta il sito che aggiunge: "Quale menù vi aspetta?

Cupcake di vitello tonnato con maionese al tartufo / Prosecco di Valdobbiadene DOCG "Rustico", Nino Franco da bottiglie Magnum da 1,5l

Risotto ai funghi con pancetta e scaglie di parmigiano / Gavi di Gavi DOCG 2023, Villa Sparina, Piemonte

Pulled beef alla Fiorentina al vino Chianti, purea di patate, verdure arrostite / Barolo Classico DOCG 2012, Boroli, Piemonte

Panna cotta al caramello ai frutti di bosco / Grappa di Moscato, Marolo Distrilleria

Prezzo: 4.900 corone ceche (poco meno di 200 euro, ndr)".

