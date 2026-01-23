Pisacane sulla gara di domani: "Viola in fiducia. Non lo considero uno scontro diretto"

vedi letture

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani alle 18 al Franchi contro la Fiorentina: “Quando vinci, al netto dell’avversario, vuol dire che le cose hanno funzionato bene. La continuità è importante ma dipende sempre dalla partita e come la si vuole affrontare”.

Su Dossena e Sulemana: “Sono molto contento dei loro rientri. Hanno decisamente alzato il tasso tecnico già dagli allenamenti. Siamo in fiducia e questa è una partita importante per vari motivi”.

L'analisi sulla Fiorentina: “La classifica dice che è uno scontro diretto, ma la realtà è che è stata costruita per posizioni di vertice. Lo dimostra l’organico importante che ha. Loro ultimamente sono in grande fiducia. Quindi domani dobbiamo fare una gara assolutamente impeccabile”.

Sugli scontri diretti: “I ragazzi hanno sempre cercato di mettere in pratica il piano gara e a volte non c’è stato il risultato e a mio parere non bisogna portare a casa complimenti, ma ovviamente punti. Di scontri diretti ne abbiamo perso uno in casa del Genoa. Il Sassuolo è una squadra costruita non per la lotta per la salvezza”.

Su Prati: “Per me il ragazzo è dentro il progetto e verrà con noi a Firenze. Poi vedremo che cosa può accadere in questi giorni nel mercato. Ci sono state chiacchierate, ma poi dovete chiedere al DS”.

Infine un pensiero sul maltempo che ha colpito la Sardegna in questi giorni: “Purtroppo ho visto tanti pezzi di questa terra sparire in questi giorni. Una cosa che fa male, ma sono convinto che tutto si rimetterà a posto. Sono da tanti anni qui e conosco bene la gente di Sardegna. Con quello che hanno dentro si rialzeranno. Queste situazioni fanno parte di quelle cose che ci rendono più forti e ci risolleveremo ancora più forti. Sono vicino a tutto il popolo sardo perchè mi sento sardo anche io”.