Pisacane avverte: "Contro la Fiorentina servirà una gara impeccabile"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Come squadra siamo in linea con gli obiettivi, il lavoro quotidiano sta andando nella direzione giusta. Abbiamo avuto una serie di fatalità, non mi piace parlare di infortuni: la nostra forza è proprio quella di non deprimerci e di non esaltarci". Quale errore non dovremo commettere a Firenze domani?: "Quello di perdere l’attenzione. Dobbiamo fare una gara impeccabile".