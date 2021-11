PIOLI, Spera di recuperare Castillejo e Romagnoli

Il Milan si prepara a tornare in campo per la ripresa del campionato, quando saranno impegnati allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la sfida contro la Fiorentina in programma per sabato. Per la ripresa degli allenamenti Stefano Pioli spera di poter avere in gruppo sia Alessio Romagnoli che Samu Castillejo, che puntano a tornare nella lista dei convocati per il match contro i viola. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.