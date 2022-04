PERIN, Successo da condividere con tutto l'ambiente

Mattia Perin, portiere della Juventus, è intervenuto così ai microfoni di Mediaset al termine della partita contro la Fiorentina, vinta 2-0: "Se io ho portato la Juventus in finale? Io non porto da nessuna parte da solo. Senza l'aiuto quotidiano dei compagni in campo, dello staff tecnico, dello staff medico e dei magazzinieri non ci sarebbero queste vittorie. Il successo va condiviso con tutto l'ambiente".

Di nuovo una finale contro l'Inter.

"Sarà una rivincita, dopo quello che è successo in Supercoppa, da ottenere e raggiungere. Lavoreremo sodo per far sì che accada".