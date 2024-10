PELLEGRINI, Stasera niente da salvare. Prestazione inaccettabile

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il trequartista della Roma Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta dei giallorossi al Franchi. Queste le sue dichiarazioni: "Non conosco una via d'uscita se non il lavoro. Bisogna essere uomini e dirci la verità, prestazioni come quella di oggi sono accettabili. Se ne esce solo con il lavoro, dando tutto e cercando di fare quel qualcosa in più che ora ci manca".

Qual'è la sua spiegazione dei problemi di questa squadra?

"Penso che sia diverso analizzare l'aspetto tecnico di stasera e quello mentale. Stasera non trovo niente di positivo. Niente da cui poter ripartire. Non conosco un'altra via che non sia il lavoro. Siamo tutti qui per fare il bene della Roma. Sapete cosa vuol dire questa maglia per me. La Roma è speciale e per me sono difficili il doppio serate come questa".

Cristante e Mancini non sonon rientrati a vedere la partita. Ne avete parlarto?

"Io non me ne sono neanche accorto dal campo. Siamo rientrati e ho voluto prendere tutti con me per far capire che si poteva cambiare la partita. Invece il secondo tempo è andato ancora più storto. C'è poco da analizzare e da cui prendere spunto. Bisogna essere uomini e ammettere che questa non è una prestazione che può fare la Roma. Purtroppo è successo e dipende da noi. Dobbiamo essere umili e cambiare le cose. Quello di oggi non si deve vedere più".