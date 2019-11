PARMA, Bruno Alves out. Differenziato per Laurini

ll Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da esercizi di riscaldamento e un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta.

Lavoro differenziato per Andreas Cornelius e Vincent Laurini. Terapie per Riccardo Gagliolo e Roberto Inglese. Bruno Alves, pur avendo ieri svolto l’allenamento con il resto del gruppo, non risulta ancora pronto per la completa attività agonistica. Dopo ulteriori accertamenti diagnostici svolti in data odierna, si conferma la necessità di un ulteriore consolidamento della recente lesione muscolare per cui proseguirà con un programma di lavoro differenziato con rivalutazione clinica nel corso della prossima settimana.

Domani, sabato 2 novembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00. Alle 13.50, Roberto D’Aversa interverrà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.