PARMA, Benedyczack: "Ci mancano due punti coi viola"

Ai microfoni di TvParma, l'attaccante Adrian Benedyczak ha parlato dell'avvio di stagione del Parma, coi ducali che hanno raccolto 4 punti nelle prime tre di campionato, un pari alla prima con la Fiorentina, un successo col Milan e una sconfitta rocambolesca a Napoli. Un bottino che secondo il polacco classe 2000 poteva essere maggiore: "Abbiamo iniziato molto bene, ma direi che ci mancano dei punti che meritavamo di avere.

Soprattutto contro Fiorentina e Napoli, doveva finire in modo diverso. Coi viola, alla prima, nel primo tempo potevamo e dovevamo essere in vantaggio di tre o quattro gol, poi però abbiamo sbagliato tanto e questo non lo dobbiamo fare in un campionato complicato come quello italiano".