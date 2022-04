PADELLI, Con la Fiorentina gran gara, daremo il 100%

Il portiere dell'Udinese Daniele Padelli ha parlato ai microfoni di "Udinese Tonight" su Udinese Tv. Ecco alcuni stralci dell'intervista a partire dagli obiettivi immediati della squadra: "Abbiamo i nostri obiettivi, affronteremo le ultime partite al 100% per portare a compimento la strada intrapresa e gettare le basi per le stagioni successive. Contro Fiorentina e Inter saranno due grandi partite, soprattutto quella contro i nerazzurri in lotta per lo scudetto: la guarderanno in tutto il mondo e chissà che non si veda un'altra grande squadra. Ringraziamo i tifosi, è stato molto bello ritrovarli dopo due anni, c'è un grande entusiasmo e loro ci danno una grande spinta".

Sui suoi compagni ha detto: "Deulofeu e un ottimo ragazzo, un professionista molto serio. Per quello che fa in campo potrebbe un po’ atteggiarsi e invece è un esempio: è sempre sul pezzo. Forse a volte abbiamo avuto poca fiducia in noi stessi ma quella viene col tempo e con la conoscenza . Ci sono tanti giovani a cui bisogna far tempo anche per amalgamare il gruppo. Questa squadra ha potenzialità e qualità a bizzeffe, c’è ancora tanto potenziale non espresso. Success io lo chiamo affettuosamente 'Tyson', perché sembra quasi che con il suo strapotere fisico giochi contro i ragazzini. Raramente nella mia carriera ho visto un giocatore con queste doti. Anche Udogie è in un grande momento, sono convinto che raggiungerà la nazionale. Silvestri la merita nell'immediato, pochi portieri hanno la sua continuità, è una sicurezza e non sbaglia mai: la sua chiamata dovrebbe essere naturale. Lo merita per come lavora ogni giorno, abbiamo un ottimo rapporto"