OLYMPIACOS, Bagno d'affetto degli ex giocatori sui social

Oltre alle tante dimostrazioni d'affetto degli ex giocatori che hanno legato il proprio nome alla maglia viola raccolte nella giornata di oggi in vista della finale di stasera, sono arrivati, allo stesso tempo, numerosi messaggi d'incitameto da parte degli ex calciatori dell'Olympiacos. I messaggi, ripubblicati dagli account ufficiali della squadra greca arrivano da:

Omar Elabdellaoui: "Ciao a tutti, sono ad Atene e sono così contento di essere qui a supportare la squadra. So che i nostri tifosi sosterranno il team ed io sarò con voi!"



Ahmed Hassan Koka:"Ciao tifosi dell'Olympiacos, sono qui ad Atene per la finale, per supportare la squadra. Spero di vedervi dopo allo stadio. Forza!"



Roberto jimenez: "Ciao a tutti, sono appena atterrato ad Atene perché non potevo assolutamente perdermi l'opportunità di godermi il match di questa sera. Cerchiamo di fare la storia, tutti insieme. Ci vediamo allo stadio. Forza Olympiacos!"

"Ciao a tutti i fan dell'Olympiacos, mi sarebbe piaciuto essere con voi allo stadio, ma con il cuore sono lì con voi. Avete dimostrato durante il torneo una grandissima dedizione. In bocca al lupo per la finale. Giocatori, giocate con la stessa passione di sempre e sappiate che tutti i vostri fan sono con voi. Continuate a sognare fino alla fine!"Buonasera a tutti i tifosi. Per i giocatori: avete già fatto la storia, siete a un solo passo dal sollevare il trofeo. Non dimenticate che siamo tutti dietro di voi allo stadio, ma soprattutto vi guardiamo da tutto il mondo. Andiamo per la gloria!"

A questi si aggiunge anche il saluto di Christian Karembeu, campione del mondo con la Francia ed attuale consulente strategico dell'Olympiacos che assieme all'ex giocatore Giovanni Silva de Oliveira ha detto:" Ciao a tutti i fan dell'Olympiacos! Sono qui con una leggenda, Giovanni da Oliveira. Giovanni, c'è un match molto importante da giocare.

Oliveira : "Sì, c'è un match importantissimo. Vi auguro il meglio, spero che nella finale usciate come vincitori. Un abbraccio."