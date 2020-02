OKAKA, Occhio, viola: è lui il pericolo numero uno

Tanto spazio al buon momento di Okaka, centravanti dell'Udinese e prossimo avversario dei viola, sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Come spiega il quotidiano, in attesa di sapere se Udinese-Fiorentina, prevista per sabato alla Dacia Arena, sarà giocata a porte chiuse o rinviata nel rispetto dell’ordinanza firmata dal presidente della Regione, il tecnico dei friulani Gotti si può consolare con la forma di Okaka, uno dei suoi fedelissimi. Dall’arrivo del tecnico, Okaka ha giocato sempre titolare in campionato, saltando solo la trasferta in casa della Sampdoria per squalifica. E forse non è un caso che da inizio torneo, l’Udinese senza Okaka dal 1’ non ha mai vinto: tre sconfitte e un pareggio. Il centravanti è molto più utile di quanto alcuni possano credere e con il gol al Bologna ha anche raggiunto De Paul in testa alla classifica dei goleador bianconeri in campionato, alla faccia di chi sostiene non veda la porta. Okaka-De Paul, sempre loro. Uno ci mette la testa e i muscoli, l’altro i piedi e la fantasia. Una bella ricetta per puntare alla salvezza.