Nuovo nome dall'Uruguay per l'attacco del Cagliari: ecco chi è

Stando a quanto riferito da Sportitalia, il Cagliari è interessato al classe 2005 uruguayano, Agustin Albarracin, ora in forza al Boston River, squadra di Montevideo. Il club isolano, secondo quanto detto da Sky Sport, dopo aver riportato in maglia rossoblù Sulemana e Dossena, sta trattando con il calciatore per portarlo a Cagliari già a gennaio.