NAPOLI, L'EL e poi al Franchi per difendere il primato

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, si concentra anche sul momento d'oro del Napoli, prossimo avversario della Fiorentina al Franchi. La squadra di Spalletti ha spazzato via il Cagliari nel match di ieri sera in Sardegna e ora ha due obiettivi: affrontare lo Sparta Mosca in Europa League e poi difendere il primato a Firenze la prossima domenica. Se i partenopei manterranno questa concentrazione ferrea - scrive la rosea - sarà difficile fermarli.