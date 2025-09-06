Napoli, il Ct del Kosovo sull'infortunio di Rrahmani: "Faremo la risonanza per capire"

Brutte notizie per il Napoli, prossimo avversario della Fiorentina sabato 13 settembre al rientro dalla sosta nazionali. Il difensore kosovaro dei partenopei Amir Rrahmani si è infortunato al 58' minuto del match tra la sua nazionale e la Svizzera (finita 4-0 per gli elvetici). Il centrale ex Verona si è fermato toccandosi la parte posteriore della coscia destra dopo uno scatto per fermare Embolo lanciato verso la porta. Subito medicato dallo staff della nazionale slava, il difensore ha provato a continuare il match per qualche minuto ma al 63' si è dovuto arrendere lasciando il campo. Le sue condizioni sono ancora da valutare.

Il Commissario Tecnico del Kosovo Franco Foda si è espresso così, come riportato da TuttoNapoli.net, sul centrale azzurro al termine del match: "Faremo la risonanza per vedere di cosa si tratta. Per quanto riguarda l'infortunio, ha problemi ai muscoli, spero non sia qualcosa di grave. È stato costretto ad uscire".