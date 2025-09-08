Napoli, doppio allenamento ma tegola in difesa: lesione al bicipite femorale per Rrahmani

Napoli, doppio allenamento ma tegola in difesa: lesione al bicipite femorale per RrahmaniFirenzeViola.it
Redazione FV

Il Napoli in vista della gara con la Fiorentina ha tenuto una doppia seduta di allenamento (come ha fatto spesso in questi giorni), con Elmas e Rrahmani rientrati dagli impegni con le nazionali ma per quanto riguarda quest'ultimo difficilmente potrà giocare nella trasferta di Firenze, sabato visto che dagli esami fatti è stata confermata una lesione. Ecco il report:

"In seguito all'infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo".