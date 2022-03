NAPOLI, Di Lorenzo out, si cerca una soluzione. Coi viola...

Confermata la diagnosi per Giovanni Di Lorenzo, che dovrà rimanere fuori per almeno un mese per una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. L'infortunio costringe Luciano Spalletti a fare a meno di uno dei punti fermi degli azzurri. Per questo il Napoli cerca una soluzione in casa: il calendario metterà di fronte ai partenopei tre sfide ostiche contro Atalanta, Fiorentina e Roma e, per la corsia di destra, il tecnico di Certaldo dovrà inventarsi qualcosa. L'ex viola Kevin Malcuit non dà molte garanzie ed è stato impiegato col contagocce ma è l'unico esterno destro di ruolo insieme al giovane Zanoli, che ha sostituito proprio Di Lorenzo nel finale di gara contro l'Udinese. L'alternativa sarebbe quella di adattare Tuanzebe sulla destra; tre possibili soluzioni al buco lasciato dal terzino ex Empoli, falla da coprire in questa sosta in vista dei prossimi big match del Napoli (il match contro la Fiorentina è in programma domenica 10 aprile).