Napoli, Conte è pronto a lanciare Beukema da titolare a Firenze

Si avvicina la partita di sabato sera tra Fiorentina e Napoli e la squadra di Conte, con i vari giocatori al rientro dalle nazionali, è al lavoro per preparare la trasferta di Firenze. Per il tecnico degli azzurri i ballottaggi di formazione principali sono quelli legati alla difesa, con Beukema, Buongiorno e Juan Jesus che si giocano i due posti da titolari al centro della difesa. Visto infatti l’infortunio di Rrahmani, contro la Fiorentina, come riportato da Rainews.it, potrebbe esordire sul centro destra l’olandese ex Bologna con al suo fianco o il recuperato Buongiorno o l’affidabile Juan Jesus.

A destra invece come sempre ci sarà Di Lorenzo, mentre a sinistra il ballottaggio sarà tra Spinazzola e Olivera. Per il resto della formazione dovrebbero esserci solo conferme fra attacco e centrocampo, compreso Anguissa, ultimo reduce dagli impegni con le nazionali. Resta invece l'ottimismo per la convocazione di David Neres dopo le rassicurazioni di ieri del dottor Canonico. Al Franchi nonostante la diserzione annunciata dagli ultras napoletani, il settore ospiti sarà pieno per spingere gli azzurri a prolungare una striscia di imbattibilità che a Firenze dura da otto anni.