Napoli, allarme Anguissa e Olivera: rientrano a ridosso della sfida con la Fiorentina
La prossima avversaria della Fiorentina, alla ripresa sabato 13 settembre, sarà il Napoli di Antonio Conte alle prese con alcuni problemi tipici sul fronte Nazionale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, da questa sera inizierà il tour de force che coinvolgerà diversi azzurri impegnati con le rispettive selezioni. In campo ci saranno De Bruyne, Lang, Lobotka, Anguissa ed Elmas, con rientri programmati a ridosso della prossima sfida del Franchi appunto.
Particolare attenzione per due casi specifici: Anguissa e Mathias Olivera. Il centrocampista del Camerun sarà impegnato martedì a Capo Verde, mentre il terzino sinistro dell’Uruguay giocherà mercoledì contro il Cile. Olivera dunque non potrà fare ritorno in Italia prima di giovedì sera, appena 48 ore prima della gara di Firenze appunto contro la Fiorentina.
