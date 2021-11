MURRU, Contro la Fiorentina proveremo a imporci

Il terzino della Sampdoria Nicola Murru, dopo avere segnato il gol del 3-1 definitivo sotto la Curva Sud, ha parlato ai media ufficiali del club della sua esultanza: "Sono contento per il mio primo gol, è stata un’emozione unica. Ma più importante ancora è stata la vittoria: abbiamo conquistato tre punti fondamentali. Le mani all’orecchio? Volevo sentire che la Gradinata spingesse. Il nostro pubblico è un compagno in più. - continua Murru come riporta Sampdorianews.net -Sapevamo che non era facile: siamo andati in svantaggio ma abbiamo reagito da grande squadra, ribaltandola. Ritroviamo la fiducia, ma non ci dobbiamo rilassare. Dobbiamo continuare così, anche perché la classifica non è delle migliori: siamo un grande gruppo e possiamo toglierci soddisfazioni. La prossima, sul campo della Fiorentina, proveremo a imporre il nostro gioco e a fare più punti possibili".