Milan, Musah a parte nell'allenamento di oggi. Appendicectomia per Loftus-Cheek

Yunus Musah ha disertato la partita di ieri contro l'Inter a causa di un attacco febbrile. La squadra rossonera è tornata ad allenarsi stamattina a Milanello in vista della sfida casalinga di sabato sera contro la Fiorentina: il centrocampista americano non si è allenato in gruppo, ma ha svolto un lavoro personalizzato. Come lui, anche Loftus-Cheek ha saltato il derby per gli effetti dell'appendicectomia subita solo poche ore prima.

Questo il comunicato dei rossoneri: "AC Milan comunica che Rubén Loftus-Cheek è stato sottoposto ad intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata. L’intervento, eseguito dal Professor Francesco Corcione e dalla sua équipe, è perfettamente riuscito".