MAZZARRI, Gara da archiviare: alcuni episodi contro

L'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "E’ un momento in cui, al di là dei nostri errori, dobbiamo lavorare tanto. Non posso attaccarmi alle assenze, ma stiamo perdendo molti giocatiori e questo non fa certo bene alla squadra. Siamo un po' fragili, fino al rigore stavamo giocando bene. Questo rigore un po' così che nessuno aveva visto ci ha tagliato le sicurezze, nel momento in cui poi in un fallo laterale abbiamo preso il 2-0 non vedevo l'ora che finisse il primo tempo per parlare con i ragazzi. Ho cercato di parlare con loro, resettare tutto ma gli episodi sono stati contro. Prendiamo il 3-0 che avrebbe ammazzato qualsiasi squadra, archiviamola e pensiamo alla prossima".

Sull'attacco: "Sono entrato in corsa, ho tre attaccanti che hanno determinate caratteristiche. Ho pensato che sono congeniali per giocare insieme, se avevo la squadra dall'estate potevo cambiare qualcosa. Adesso cerco di ottimizzare, loro due comunque si integrano bene. Se si guardano le precedenti partite hanno giocato molto bene, non ho problemi ad adattare lo schema in base ai giocatori che ho a disposizione".