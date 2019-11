MARAN, Con questo entusiasmo faremo grandi cose

Queste le parole di mister Rolando Maran, a DAZN, dopo la vittoria per 5-2 contro la Fiorentina: "C'è una città intera che ci sta spingendo e noi cerchiamo di ricambiare con le vittorie. Dobbiamo continuare così cercando di fare una sfida con noi stessi. Questo entusiasmo dei tifosi ci fa benissimo. I miei giocatori hanno grandi qualità. Non dobbiamo mai smettere di giocare come abbiamo fatto nel finale della partita. A Nainggolan gli ho detto che ha fatto un altro gol brutto. Non mi sorprendono queste sue giocate. Abbiamo battuto una grande Fiorentina perché non è stato facile come sembrava vincere. I margini di miglioramento ci sono ovunque. Sono convinto che questa squadra se mantiene questo atteggiamento può fare grandi cose. Il nostro stimolo è quello di avere margini importanti".