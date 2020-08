MALDINI, Mercato Milan mirato. Ibra priorità

I dirigenti del Milan hanno fatto una conferenza stampa di inizio ritiro, congiunta. Ecco le parole di Paolo Maldini sul mercato e su Ibra: "La scorsa stagione abbiamo messo le basi per la nostra idea di Milan del futuro, sono arrivati 9 giocatori tra inverno e estate. Quest'anno, invece, ci saranno delle operazioni mirate: non vogliamo illudere i tifosi e non avremo la possibilità di fare dei colpi come nel passato, ma siamo attenti alle occasioni di mercato. Dobbiamo agire solo nei ruoli in cui bisogna migliorare e con giocatori superiori, potrebbero essere pochi ritocchi ma tutto quello che si farà è per migliorare quei ruoli in cui pensiamo che ci siano delle pecche. Ibrahimovic? È normale che debba esserci un piano B, anche C e D, ma abbiamo delle priorità e Ibrahimovic è la nostra priorità. Stiamo lavorando duro per arrivare ad un accordo. Entreremo nel vivo della stagiona tra 20 giorni, sappiamo bene che sarà una preparazione corta e la nostra idea è di chiudere Ibra in tempi stretti".