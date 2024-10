MAASSEN (S. GALLO), Anche noi faremo tanti cambi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche in casa San Gallo è giorno di vigilia: il tecnico tedesco Enrico Maassen ha parlato poco fa in conferenza stampa presentando così la sfida di Conference contro la Fiorentina. Ecco le sue parole dai canali ufficiali del San Gallo: "Ho visto la Fiorentina, si sta adattando al nuovo gioco. Poi è una squadra che ha raggiunto per due volte la finale di Conference. Noi faremo del nostro meglio. Ci siamo concentrati sui loro punti deboli e punti di forza. Pressano molto e cercano sempre la profondità, in più sono forti nell'uno contro uno. Dobbiamo cercare di difenderci al meglio. Avremo rispetto dell'avversario, anche perché sarà una partita speciale per i giocatori. Loro sono più forti, ma faranno tanti cambi. Anche noi qualcosa cambieremo. Conosco Gosens, siamo connazionali".

E sui suoi ricordi della vecchia Fiorentina, Maassen ha detto: "I gol di Batistuta sono nella storia del calcio, ma se penso alla Fiorentina mi viene in mente Roberto Baggio".