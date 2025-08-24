Luperto a Dazn: "Felici di riabbracciare i tifosi e tornare in campo, soprattutto io"

Rientrato solo in questa partita (in Coppa Italia non c'era), il difensore del Cagliari Sebastiano Luperto ha sottolineato a Dazn la soddisfazione di tornare in campo: "Siamo felici di riabbracciare i nostri tifosi e siamo felici di ritornare in campo per il campionato, soprattutto io".