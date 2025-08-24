Angelozzi a Dazn: "Cessione Piccoli e Zortea? Accetto le critiche ma erano richieste importanti"

vedi letture

Il Direttore Sportivo del Cagliari Guido Angelozzi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Cagliari-Fiorentina. Queste le sue parole a partire dalle critiche per le uscite di Zortea e Piccoli: "Giusto che i tifosi facciano i dibattiti. Se c'è da criticare giusto farlo. Penso però che una società come il Cagliari viva anche di plusvalenze. Sono arrivate due richieste importanti, i giocatori ambivano a fare le coppe e quindi non era facile trattenerli. In più per la società sono due cessioni molto importanti. Accetto le critiche ma certo cose quando vanno fatte vanno fatte".

In entrata come si muoverà adesso il Cagliari?

"C'è sempre unione d'intenti anche con il mister. Cercheremo di accontentare la società prima di tutto e poi il mister. Al 99% abbiamo preso un giocatore, Palestra, e poi da domani ne cercheremo altri due. Zortea è stato sostituito, adesso copriremo gli altri ruoli. Questa settimane poi può succedere di tutto e noi ci faremo trovare pronti".