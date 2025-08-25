Sportmediaset: l'Al-Hilal vuole Comuzzo e prepara un'altra offerta

Sirene dall'Arabia Saudita per Pietro Comuzzo, sempre al centro dell'interesse di club sia nazionali che internazionali. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, per il difensore classe 2005 che ha già giocato in entrambe le sfide ufficiali della Fiorentina sarebbe in arrivo un'offerta importante direttamente dall'Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi. L'emittente aggiunge che il club vincitore dello scorso campionato non è l'unico in Arabia ad essere sulle tracce del difensore italiano e che la Fiorentina non chiude a priori a una sua cessione ma solo di fronte a cifre importanti.