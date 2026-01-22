Lorenzo Lucca vola in Inghilterra al Nottingham Forest

Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, Lorenzo Lucca è un nuovo calciatore del Nottingham Forest. L'attaccante ex Pisa saluterà la piazza di Napoli dopo appena 6 mesi. Il classe 2000 va in Inghilterra con la seguente formula: prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni, stessa cifra pagata dal club partenopeo per portarlo a Napoli in estate.