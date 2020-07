LONGO, C'è spirito giusto ma non siamo ancora salvi

Moreno Longo, allenatore del Torino - che sarà prossimo avversario della Fiorentina in campionato - ha parlato a Sky Sport dopo l'importante vittoria per 3-0 nella sfida salvezza contro il Genoa: "Credo che questa sera ci fosse lo spirito giusto in tutta la squadra, sia in chi ha giocato che in chi è rimasto fuori. La partita è stata egregia".

Il suo Torino può considerarsi salvo?

"No, assolutamente. Non lo dico per scaramanzia ma sappiamo che finché la matematica non sarà dalla nostra dovremo lavorare al meglio, con grande concentrazione. Conta solo il bene del Toro, l'obiettivo salvezza è l'unica cosa che conta".

Come valuta Zaza?

"Il suo utilizzo viene dal fatto che lui e Belotti possano giocare insieme. Dobbiamo avere tempo per allenare i giocatori e creare gli automatismi. Purtroppo non ne abbiamo avuto, solo 20 giorni prima del lockdown e due settimane prima della ripresa".

De Silvestri?

"Ha grande generosità e affidabilità. Sta bene a livello fisico e continueremo ad avere fiducia su di lui".

Cosa sta chiedendo ai suoi giocatori?

"Quando sono arrivato la situazione era davvero probante per qualsiasi tipo di allenatore. Riuscire a far lottare per la salvezza chi era partito per puntare all'Europa non è stato facile. Ricreare lo spirito positivo non è semplice. Il Toro ha un grandissimo nome ma a volte dobbiamo guardare in faccia la realtà, lottiamo per restare in Serie A. Ci tengo poi a fare le condoglianze ai genitori di Riccardo, un bambino di 10 anni scomparso da poco e grande tifoso del Torino".