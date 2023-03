FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Lech Poznan, eurorivale della Fiorentina in Conference League, ha giocato questo pomeriggio contro il Widzew Lodz. Dopo essere passata in svantaggio, la squadra di Poznan ha ribaltato la situazione grazie alle reti di Marchwinski e Velde, fissando il risultato sull'1-2 finale. Una vittoria che consolida il terzo posto in classifica