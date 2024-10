LECCE, Vittoria per 6-1 nell'amichevole contro il Nardò

FirenzeViola.it

Nell'avvicinarsi al match contro la Fiorentina, in programma al Via del Mare domenica 20, il Lecce ha ospitato questo pomeriggio il Nardò - club di Serie D - per un amichevole. A trionfare sono stati i salentini per 6-1, grazie alle reti del rientrante Kaba, Jean, alla tripletta di Sansone e al gol del "set" di Pierotti. Questa la formazione con cui il Lecce ha iniziato la partita di oggi, schierata con il 4-2-3-1: Fruchtl, Pelmard, Baschirotto (dal 46' Guilbert), Jean, Gallo (dal 46' McJannet), Kaba (dal 46' Oudin), Pierret (dal 46' Morente), Pierotti, Helgason, Hasa (dal 70' Daka), Rebic (dal 46' Sansone).