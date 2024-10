LECCE, Allenamento: assente Bonifazi. A parte Banda

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questo periodo di sosta per le nazionali continuano ad allenarsi le formazioni di Serie A. Così anche il Lecce che questa mattina è sceso in campo ad Acaya, frazione vicina al capoluogo salentino, agli ordini di mister Gotti. Oltre ai sette nazionali Coulibaly, Dorgu, Gaspar, Krstović, Marchwiński, Rafia e Ramadani, assente anche Kevin Bonifazi, fermo per un infortunio al ginocchio. Come riportato dal sito ufficiale del club giallorosso, si sono allenati a parte Banda, Berisha e Burnete. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì.