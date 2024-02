LAZIO, Ufficiale il rinnovo di Provedel fino al 2027

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La S.S. Lazio è lieta di annunciare il rinnovo di contratto di Ivan Provedel". Inizia così il comunicato con cui il club biancoceleste, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, annuncia il prolungamento fino al 2027 con il portiere, tra i protagonisti principali per rendimento in questa stagione alla guida di Maurizio Sarri.

"Arrivato nella Capitale nell’agosto 2022 - continua la nota -, in breve tempo l’estremo difensore classe 1994 si è ritagliato, a suon di duro lavoro e altissime prestazioni, un ruolo di primordine all’interno della formazione guidata da mister Sarri. Ha concluso la prima annata in biancoceleste con un totale di 45 presenze e 22 clean sheet, ricevendo anche il premio come MVP - Miglior Portiere della Serie A TIM 2022/2023. La seconda stagione è iniziata in modo a dir poco straordinario: rimarrà nella storia del club il suo colpo di testa vincente nella prima giornata di Champions League contro l’Atletico Madrid. Nel frattempo, il dato relativo alle gare terminate con la porta involata è salito a 45 dopo il convincente 2-0 esterno di ieri contro il Torino, gara all’interno della quale si è fatto ancora una volta notare per i suoi preziosi interventi e la guida attenta di tutto il reparto arretrato".