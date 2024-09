LAZIO, La Viola una delle vittime preferite di Boulaye Dia

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

La Fiorentina domenica alle 12:30 ospiterà al Franchi la Lazio di Baroni, con l'obiettivo di portare a casa i primi tre punti della stagione, aggiudicandosi così uno scontro diretto con una papabile rivale per la lotta in Europa. Con Castellanos ai box, l'attaccante della Lazio a Firenze con ogni probabilità sarà l'ex Salernitana Boulaye Dia.

Il senegalese era uno degli obiettivi viola per l'attacco nelle precedenti sessioni di mercato. Boulaye Dia adesso è un nuovo giocatore della Lazio e contro la Fiorentina l'attaccante ha sempre fatto bene: nelle tre partite giocate contro i viola, Dia ha segnato quattro gol risultando una delle vittime preferite dell'attaccante senegalese. Nella mente dei tifosi viola riemerge quanto successo all'Arechi nella stagione 2022/2023 alla 33° giornata quando, con la maglia della Salernitana, rifilò una tripletta alla Fiorentina nella partita terminata in pareggio per 3-3.