LAZIO, Davanti Noslin. Castrovilli probabile dal primo

Se la Fiorentina andrà alla ricerca della prima vittoria stagionale, la Lazio al Franchi cercherà il primo successo in trasferta. Contro i viola Baroni dovrà fare a meno di Gigot al centro della difesa e Castellanos in avanti. Il tecnico toscano starebbe pensando, anche in vista del match inaugurale in Europa League, di far giocare dal primo minuto al fianco di Guendouzi il grande ex Gaetano Castrovilli. Qualche dubbio in difesa dove Romagnoli sembra destinato alla panchina per fare spazio alla coppia formata da Gila e Patrick con Tavares e Lazzari in vantaggio rispettivamente su Pellegrini e Marusic per una maglia da titolare sulla fasce.

Davanti pochi dubbi con Noslin che prenderà il posto del Taty con Dia a supporto. Le ali del tridente dietro all'olandese saranno Zaccagni a sinistra e Isaksen a destra. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.