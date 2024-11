LAIFIS (APOEL), Con i viola abbiamo dato l'anima

Il difensore centrale dell'Apoel Nicosia Konstantison Laifis ha parlato alla stampa locale dopo la vittoria in Conference contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "In campo abbiamo dato l'anima e così dobbiamo fare in ogni partita. Le prossime gare le dobbiamo giocare con questo atteggiamento, per l'Apoel è un risultato storico, ora vogliamo vincere anche domenica contro l'AEL. Dopo i primi dieci minuti di gioco ci abbiamo creduto di più, i tifosi ci hanno aiutato e così abbiamo vinto. Nello spogliatoio ci siamo detti di guardarli negli occhi e in campo di proporre le nostre idee e il nostro gioco. E' quello che abbiamo fatto e così abbiamo vinto".