La Juventus ci aveva provato per l'ex viola Hancko ma si è messo in mezzo il Milan

vedi letture

Mercato di gennaio in chiaro scuro per la Juventus, capace sì di mettere le mani su un attaccante di assoluto valore come Kolo Muani, ma non di prendere un difensore affidabile che possa coprire l’infortunio di Bremer. Alla Continassa sono arrivati Renato Venga che, seppur interessante resta un giocatore in prestito secco, e Lloyd Kelly, il quale era finito ai margini del Newcastle. Eppure, secondo quanto riportato da Tuttosport, Giuntoli sembrava vicinissimo a portare a Torino un ex Fiorentina.

Il nome è ovviamente quello di David Hancko, centrale mancino del Feyenoord da tempo nel mirino dei bianconeri. Come riferito dal quotidiano, la dirigenza juventina ha già un accordo con il ragazzo per giugno sul finale di mercato avrebbe provato a convincere il club olandese a cederlo con sei mesi di anticipo. La riposta è stata però negativa e ad entrarci di mezzo c’è anche il Milan. Ceduto Gimenez ai rossoneri, infatti, il Feyenoord non voleva indebolirsi ulteriormente e dunque non ha ceduto alle richieste della Juventus.