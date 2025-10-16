L'aereo di Pulisic ritarda, rinviati a domani gli esami. Oggi è il turno di Rabiot
FirenzeViola.it
Christian Pulisic, attaccante americano del Milan, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, è reduce da un infortunio rimediato nel corso della pausa per le nazionali nel match tra Usa e Australia. Le condizioni dell'ex Chelsea verranno però valutate non oggi ma nella giornata di domani tramite gli esami strumentali visto che, come riportato da MilanNews.it, Pulisic rientrerà solo stasera tardi/notte dagli States per via del ritardo dell'aereo in partenza da Colorado.
Pervis Estupinan e Adrien Rabiot, invece, faranno oggi degli accertamenti per capire se potranno essere o meno della partita domenica.
Pubblicità
Avversari
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaIl match analyst Haraldsson: “Dall’Islanda al club: un 10 libero di creare, ma anche di sacrificarsi. Ecco il vero Gud”
Lorenzo Di BenedettoCara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
Angelo GiorgettiBrivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lunga
Mario TeneraniPiccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com