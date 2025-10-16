L'aereo di Pulisic ritarda, rinviati a domani gli esami. Oggi è il turno di Rabiot

di Redazione FV

Christian Pulisic, attaccante americano del Milan, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, è reduce da un infortunio rimediato nel corso della pausa per le nazionali nel match tra Usa e Australia. Le condizioni dell'ex Chelsea verranno però valutate non oggi ma nella giornata di domani tramite gli esami strumentali visto che, come riportato da MilanNews.it, Pulisic rientrerà solo stasera tardi/notte dagli States per via del ritardo dell'aereo in partenza da Colorado.

Pervis Estupinan e Adrien Rabiot, invece, faranno oggi degli accertamenti per capire se potranno essere o meno della partita domenica. 