Milan irritato con gli USA per la gestione di Pulisic: rischia non solo la Fiorentina

La gestione e l'impiego di Christian Pulisic da parte della Nazionale degli Stati Uniti ha fatto irritare il Milan, che rischia di dover fare a meno del fantasista per la partita contro la Fiorentina e non solo. Questo perché il ct Mauricio Pochettino, come dichiarato da lui stesso (riprendiamo le sue dichiarazioni nel post-partita contro l'Ecuador, dove Pulisic era stato impiegato per soli 17 minuti: "Christian non si è allenato ieri. Ha sofferto, durante la pre-stagione, di un piccolo problema alla caviglia. Dopo l'allenamento di mercoledì, la sua caviglia era un po' gonfia. È una partita importante, sì, ma allo stesso tempo è importante non correre rischi"), era già a conoscenza dei problemi fisici del giocatore, ma nonostante questo ha scelto di schierarlo comunque per un'amichevole in questa sosta.

Una decisione scriteriata a detta del club rossonero: secondo quanto riporta gazzetta.it filtra infatti grande irritazione da parte della dirigenza nella gestione dilettantesca degli americani. La paura ora è che dagli esami verranno effettuati possa emergere una lesione, cosa che danneggerebbe fortemente il Milan. Pulisic è attualmente il miglior marcatore dei rossoneri, con 6 reti in 8 partite, considerando tutte le competizioni. Ciò che va evidenziato è anche il rapporto gol/minuti giocati che è di uno ogni 70'.