KOULIBALY, Siamo la squadra da battere. All'inizio...

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN al 90': "Partita perfetta? Non direi perché abbiamo preso questo gol che ci ha fatto reagire ancora una volta. Dobbiamo toglierci questo difetto, poi abbiamo controllato la partita perché loro hanno iniziato molto forte, con i loro tifosi era molto difficile all'inizio però abbiamo sormontato questo primo tempo e siamo andati in parità al riposo. Nel secondo tempo grazie ad Amir (Rrahmani, ndr) abbiamo fatto gol e possiamo essere contenti stasera. Che imput do ai compagni? Provo a dare la carica giusta, dico di non mollare perché sappiamo di essere la squadra da battere adesso. Abbiamo vinto 7 partite su 7 e tutti vorranno vincere contro di noi, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Ho detto ad Anguissa che ha fatto una grande partita, ma non deve mollare e continuare così. E' quello di cui avevamo bisogno, un giocatore come lui. Ognuno è importante in questa rosa, tutti sono bravi ragazzi, grandi giocatori e volevo salutare tutti dopo la partita. A me fa molto piacere fare questo, poi vedete come viviamo: siamo tutti felici, tutti contenti, tutti lottano per l'altro. Questo è lo spirito del Napoli e spero che andrà così fino alla fine. Cosa sta dando Spalletti alla difesa? Dobbiamo avere la porta inviolata, a me non va di prendere 3 gol. Oggi potevamo finire questa partita senza prendere gol, ci è dispiaciuto, ma abbiamo la mentalità giusta, Spalletti ci dà la chiave ed anche il suo staff ci aiuta moltissimo. Questo ci dà energia, la fortuna e la fiducia giusta per andare avanti così. Bisogna continuare a lavorare perché siamo solo all'inizio".