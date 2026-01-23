Kilicsoy verso la Fiorentina: "Domani è uno scontro diretto. Ho un bel rapporto con Ndour"

Semih Kiliçsoy, attaccante classe 2005 turco del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha anche parlato della sfida di domani contro la Fiorentina: "Con i viola sarà uno scontro diretto, è vero, però allo stesso tempo abbiamo visto com’è andata con la Juve... Mi sento positivo, questa è la mia mentalità: approccio tutte le partite allo stesso modo, sia con una squadra di prima fascia sia con una che sta lottando per la salvezza".

L'ex Besiktas ha poi aggiunto sul suo ex compagno Ndour: "Siamo stati insieme per poco, non ci sentiamo da un po’ ma c’è un bel rapporto. Vedremo dopo la gara (ride ndr.)"

